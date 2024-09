Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Blomberg - Autofahrer flüchtet nach Unfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Blomberg - Autofahrer flüchtet nach Unfall

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Blomberg. Am Mittwoch gegen 15.50 Uhr fuhr eine 24-jährige Frau mit einem Pedelec auf dem Radweg entlang der Hauptstraße aus Langefeld kommend in Richtung Blomberg. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr in die gleiche Richtung und wollte nach rechts in die Straße Am Sportplatz abbiegen. Hierbei missachtete der Unbekannte die Vorfahrt der Radfahrerin. Sie musste abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und stürzte. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Er soll einen roten Pkw gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell