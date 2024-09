Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 13./14.09.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Schuhe entwendet und geflüchtet

Am frühen Freitagabend entwendete ein unbekannter Mann in einem Lebensmitteldiscounter am Tulpenweg ein Paar Sandalen, die er noch im Markt anzog und sein altes Paar Sandalen am Ort zurückließ. Anschließend eilte er aus dem Markt und stieg in einen schwarzen Skoda, mit dem er vom Ort flüchtete. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den ca. 30-jährigen Täter nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944-914050 entgegen.

Südbrookmerland - Roller aus Garage entwendet

In der Zeit von Donnerstag, 12.09., ca. 18:00 Uhr, bis Freitag, 13.09., ca. 08:00 Uhr, wurde aus einer unverschlossenen Garage an der Westvictorburer Straße ein Motorroller der Marke MBK von Unbekannten entwendet. Wer Angaben zur Sache machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Südbrookmerland unter 04942-204200 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Pkw wird beschädigt, Verursacher unbekannt

Am Freitag wurde in der Zeit von 07:00 bis 15:20 Uhr, auf dem Parkplatz der UEK Aurich, im Bereich des Therapiezentrums/ambulanten OP-Zentrums ein schwarzer Opel Astra an der Fahrerseite durch großflächige Kratzer beschädigt. Ein Verursacher hat sich bisher nicht gemeldet. Zeugen werden daher gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 mitzuteilen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Mann begeht mehrere Ladendiebstähle

Am Freitagmittag teilten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Innenstadt einen flüchtenden Ladendieb mit, der diverse Waren aus der Auslage entwendet hatte. Nach sofortiger Fahndung konnte der 31-jährige Täter aus Norden noch in Tatortnähe durch die Polizei gestellt werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten noch diverse andere Waren, die der Täter zuvor bei anderen Geschäften entwendet hatte. Der Mann muss sich nun mehreren Strafverfahren stellen.

Norderney - Handy entwendet

Am Freitagnachmittag wurde einer älteren Dame, zwischen 16 und 17 Uhr, in einer Gaststätte in der Kirchstraße das Handy entwendet. Möglicherweise wurde es der Geschädigten von der Täterin oder dem Täter im Gedränge aus der Hosentasche gezogen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, möge sich bitte bei der Polizei Norderney unter 04932-92980 melden.

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Betrunken auf nicht versichertem E-Scooter

Eine Polizeistreife kontrollierte am Freitagabend einen E-Scooterfahrer, der auf der Landstraße 36 in Richtung Norden unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der mitgeführte E-Scooter nicht versichert war, zudem wurde bei ihm ein Alkoholwert von über 0,8 Promille gemessen. Zu guter Letzt räumte der 28-jährige Mann aus Hage schließlich noch den Konsum von Drogen ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet und ihm die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Freitag wurde in der Zeit von 10:00 bis 10:55 Uhr, auf dem Parkdeck des Norder Tor, ein schwarzer Hyundai beim Ein- oder Ausparkvorgang eines anderen Fahrzeugs beschädigt an der Beifahrerseite beschädigt. Der Hyundai war ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931-9210 entgegen.

Landkreis Wittmund

- keine presserelevanten Ereignisse -

