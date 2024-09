Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Aurich - Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Norderney - E-Scooter nicht versichert

Wiesmoor - Berauscht gefahren

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße in Südbrookmerland sind am Sonntag drei Personen verletzt worden. Gegen 11 Uhr fuhr ein 28-jähriger Skoda-Fahrer auf der Norder Straße (B 72) in Richtung Norden, als in Höhe Engerhafe vor ihm ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Der Skoda-Fahrer erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf. In dem Skoda wurden die 24-jährige Beifahrerin und ein Kleinkind leicht verletzt. In dem Mercedes erlitt die 63-jährige Beifahrerin ebenfalls leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Auf der Emder Straße in Aurich kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 15 Uhr in Fahrtrichtung Leer und bemerkte offenbar zu spät, dass vor ihr eine 40-jährige Opel-Fahrerin in Höhe des Kinos abbremste. Die VW-Fahrerin fuhr auf das Heck des Opels auf, welcher durch den Aufprall auf einen Audi geschoben wurde. Die 40-jährige Opel-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Norderney - E-Scooter nicht versichert

Eine 40-jährige E-Scooter-Fahrerin hat die Polizei am Sonntag auf Norderney angehalten und kontrolliert. Die Frau fuhr gegen 18.40 Uhr auf der Straße Im Gewerbegelände. Die Beamten stellten fest, dass der genutzte E-Scooter nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Berauscht gefahren

Eine Autofahrerin ist am Montag in Wiesmoor von der Polizei angehalten worden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die 48-jährige Frau am Steuer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen sie wird nun ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell