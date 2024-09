Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Esens - Autofahrer nach Unfall geflüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Dienstag in Esens mit einem Radfahrer kollidiert und unerlaubt geflüchtet. Gegen 7.45 Uhr fuhr der Unbekannte mit dem Auto vom Schützenplatz auf die Bahnhofstraße in Richtung Auricher Straße. Hierbei übersah er auf dem Radweg offenbar einen 14-jährigen Fahrradfahrer, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zum Unfall und der Jugendliche wurde leicht am Bein verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Auricher Straße fort. Er soll einen dunkelblauen bis grauen Skoda gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Esens - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Esens kam es am Montag zu einer Unfallflucht. In der Herdestraße stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen schwarzen Skoda Yeti und flüchtete im Anschluss von der Örtlichkeit. Der Unfall ereignete sich zwischen 11.30 Uhr und 13.20 Uhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04971 926500.

Wittmund/Rispel - Lkw-Fahrer geflüchtet

In Wittmund/Rispel sind am Montag zwei Lkws im Begegnungsverkehr an den Außenspiegeln kollidiert. Zwischen 10 Uhr und 10.20 Uhr fuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer mit Anhänger und Emsländer Städtekennung von Wiesmoor in Fahrtrichtung Rispel. Auf der Landstraße kam ihm ein anderer Lkw-Fahrer mittig entgegen und er versuchte noch auszuweichen. Dennoch kam es zur Kollision. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

