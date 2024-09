Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Bedekaspel - Schwerer Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Südbrookmerland/Bedekaspel - Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zu Donnerstag in Bedekaspel (Südbrookmerland) ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam gegen 23.35 Uhr ein 32-jähriger VW-Fahrer aus Emden im Marscher Weg von der Fahrbahn ab und kollidierte in einer Rechtskurve mit einem Baum. Der 32-jährige Fahrer, seine 32-jährige Beifahrerin und ein 47-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt. Bei dem Fahrer und der Beifahrerin besteht Lebensgefahr. Am Unfallort waren drei Rettungswagen und ein Notarzt sowie die Feuerwehr mit rund 70 Kräften im Einsatz. Die drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell