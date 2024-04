Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus PKW

Homburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter warf aller Wahrscheinlichkeit nach in den frühen Morgenstunden des Freitag, 12.04.2024 mittels eines Steins die Scheibe der Fahrertür eines PKWs, weißer Audi Q3 mit Homburger Kreiskennung ein, welcher in der Fugelstraße in 66424 Homburg, in Höhe Hausnummer 44 geparkt war. Aus dem Fahrzeug-inneren wurde durch den Täter eine Geldbörse entwendet. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit. Am PKW entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1500EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841 1060 in Verbindung zu setzen.

