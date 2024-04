Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Bekleidungsartikeln

Homburg (ots)

Am 11.04.24, gegen 10:15 Uhr, kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Talstraße der Homburger Innenstadt zum Diebstahl mehrerer Bekleidungsartikel. Eine bislang unbekannte Frau löste hierbei beim Verlassen des Geschäfts den akustischen Alarm aus und entfernte sich in Richtung des Christian-Weber-Platzes. Während die unbekannte Täterin das Geschäft verließ, wurde dieses durch eine noch unbekannte Zeugin betreten, welche auf die Alarmauslösung aufmerksam wurde. Die Polizei Homburg bittet die unbekannte Zeugin sich zu melden, da sie möglicherweise sachdienliche Angaben machen kann.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell