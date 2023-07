Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede; Diebstahl von Zigaretten und Alkohol; Gericht ordnet Haft gegen 23-jährigen an+++

Oldenburg (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann ist verdächtig, am 29.06.23 und am 01.07.23 Zigaretten und Alkohol in einem Verbrauchermarkt in Westerstede, Kuhlenstraße, gestohlen zu haben. Am 29.06.23 wurde der Mann beim Diebstahl von Zigaretten im Wert von fast 500 Euro videografiert. Am 01.07.23 betrat der Mann erneut den Markt und entwendete hochwertige Spirituosen und wenig später Zigaretten. Der Tatverdächtige wurde durch Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Westerstede festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Tatverdächtige, der in Deutschland ohne festen Wohnsitz ist, einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen den 23-jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Er wurde in die JVA Oldenburg gebracht.

