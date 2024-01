POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Zigarettenautomatensprengung

Hamminkeln (ots) - Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Kirche an der Marktstraße. In der Zeit vom 23.01.2024, 17:00 Uhr bis 24.01.2024, 09:30 Uhr hebelten Sie eine Holztür auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist bis jetzt nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeiwache Wesel (Nord), ...

mehr