POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Wesel (ots) - Ein 37- jähriger Weseler verletzte sich am Nachmittag des Dienstags (23.01.2024) gegen 17:45 Uhr schwer, als er mit seinem Pkw auf einen verkehrsbedingt anhaltenden Pkw eines 62- jährigen Weselers aufgefahren war. Ein 62- jähriger Mann aus Wesel hatte zuvor die Reeser Landstraße in Richtung Wesel Flüren befahren und musste aufgrund der Rotlicht zeigenden Ampelanlage für seine Fahrtrichtung an der ...

