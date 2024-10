Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Willy-Brandt-Straße / Kaiser-Wilhelm-Straße;

Unfallzeit: 04.10.2024, 21.30 Uhr;

Einen Verkehrsunfall verursacht hat ein Unbekannter am Freitagabend in Bocholt. Eine 26-jährige Frau aus Bocholt befuhr die Willy-Brandt-Straße. Verkehrsbedingt musste sie an der roten Ampel warten, bevor sie weiter geradeaus in die Ebertstraße fahren konnte. Auf dem linken Fahrstreifen neben ihr wartete ebenfalls ein Auto auf Grünlicht, um weiterzufahren. Beim Anfahren scherte dieses vor der Bocholterin ein und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher entfernte sich über die Kaiser-Wilhelm-Straße, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell