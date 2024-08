Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240808-1: Polizisten angegriffen und verletzt - Festnahme

Bedburg (ots)

Ermittlungen wegen Widerstands und Körperverletzung

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Mittwochmittag (7. August) einen Mann (31) vorläufig festgenommen. Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, in Bedburg einen Polizisten geschlagen und dadurch so schwer verletzt zu haben, dass der Beamte in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die zuständigen Kriminalbeamten des Kommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 12.40 Uhr fuhren alarmierte Polizisten in die Bahnstraße, da sie dort von einer Anwohnerin (18) zur Hilfe gerufen worden waren. In der Wohnung ging ein anwesender 31-Jähriger immer wieder auf die Polizisten zu, sodass sie ihn mit den Händen zurückschieben mussten. Während des Einsatzes wurde der Störer immer aggressiver und trat immer wieder auf die Uniformierten zu. Unvermittelt schlug der Beschuldigte einem Beamten mit der Faust gegen den Kopf und verletzte diesen.

Die Polizisten setzten Pfefferspray ein, brachten den Angreifer zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Da der Mann nicht über einen festen Wohnsitz verfügt, nahmen ihn die Polizisten vorläufig fest.

Zur Feststellung von Alkohol- und Drogenkonsum entnahm ihm ein Arzt Blutproben.

Der 31-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen dauern an. (he)

