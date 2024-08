Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240807-2: Raub auf Fußgänger

Wesseling (ots)

Zeugensuche

Die Polizei fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der am Dienstagmittag (6. August) einen Fußgänger (73) in Wesseling überfallen und die Geldbörse entwendet haben soll. Der Täter soll etwa 170 Zentimeter groß und schlank sein sowie dunkle Haare haben, die an den Seiten abrasiert seien. Zur Tatzeit soll er mit einer Jeans, einem dunklen T-Shirt und einem Hemd bekleidet gewesen sein. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 12.30 Uhr soll der Geschädigte mit seinen Einkäufen auf der Pontivystraße zu Fuß unterwegs gewesen sein. In Höhe einer Bushaltestelle soll der Unbekannte den Senior von hinten geschubst haben. Der Mann sei gestürzt. Mit dem Portemonnaie des 73-Jährigen sei der Täter in Richtung Kölner Straße davongelaufen. Ein aufmerksamer Zeuge habe den Geschädigten angesprochen und ihm aufgeholfen.

Er sowie der Geschädigte selbst meldeten den Sachverhalt kurz darauf auf einer Polizeiwache. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf. (sc)

