POL-REK: 240807-1: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Unfallbeteiligter Autofahrer fuhr davon

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem unbekannten Autofahrer oder einer unbekannten Autofahrerin. Ihm oder ihr wird vorgeworfen, am Dienstagabend (6. August) an einem Verkehrsunfall in Pulheim beteiligt gewesen und vom Unfallort davongefahren zu sein. Bei dem Unfall zog sich ein Motorradfahrer (39) leichte Verletzungen zu. Der oder die Unbekannte sei in einem dunklen BMW unterwegs gewesen.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zum Autofahrer oder zu Beobachtungen zur Unfallzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen sei der 39-Jährige gegen 23.30 Uhr mit seiner Yamaha auf der Orrer Straße in Richtung Pulheim gefahren. Zwischen Köln-Esch und Pulheim-Orr habe ihn der gesuchte BMW überholt und dann touchiert. Dadurch sei der Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen, in ein angrenzendes Feld gefahren und gestürzt. Dabei zog er sich die leichten Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten leiteten umgehend die Fahndung nach dem flüchtigen Unfallbeteiligten ein. Die Beamten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (jus)

