POL-REK: 240805-2: Unbekannte entwendeten gesamtes Cockpit aus BMW

Zeugen gesucht

Die Polizei fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Samstag (3. August) technische Geräte aus einem geparkten BMW in Pulheim entwendet haben. Die Sachbearbeiter der Zentralen Anzeigenbearbeitung nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen hörte die Geschädigte im Bereich der Straße "Unterster Weg" gegen 2.50 Uhr die Alarmanlage eines Autos. Als sie wenige Minuten später zu ihrem Fahrzeug gegangen sei, habe sie festgestellt, dass Unbekannte das Lenkrad, die Steuereinheit, den Airbag und das Navigationssystem aus ihrem BMW entwendet hatten. Sie rief die Polizei.

Alarmierte Polizisten fuhren zum Tatort und sicherten die Spuren. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Täter eine Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen hatten, um an die elektronischen Geräte zu gelangen. Die Einsatzkräfte nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

