POL-REK: Rettungshubschrauber im Einsatz

Bergheim (ots)

Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (02.08.) gegen 18.48 Uhr ist ein Motorradfahrer (39) mit seiner Triumph gestürzt und schwer verletzt worden.

Polizisten sperrten die L 361 in Bergheim zwischen dem Zubringer von der B477 und der Giersbergstraße für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten.

Laut ersten Erkenntnissen wartete der Motorradfahrer an der roten Ampel im Einmündungsbereich des Zubringers B477/ L361 und wollte weiter in Richtung Bedburg fahren. Als die Ampel auf "Grün" umschlug, beschleunigte der Triumphfahrer sein Motorrad und kam kurz darauf auf der geraden Strecke nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und stürzte im dortigen Grünstreifen. Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer schwerste Verletzungen zu und wurde durch einen angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Die eingesetzten Polizisten sperrten die Unfallstelle ab und nahmen den Verkehrsunfall auf. Das beschädigte Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Die weiteren Ermittlungen zu einer Unfallursache haben die Beamten des Verkehrskommissariates in Bergheim aufgenommen. (ua)

