Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240802-2: Auto entwendet - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Kriminalbeamte ermitteln

Die Polizei fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Mittwochabend (31. Juli) und Donnerstagmorgen (1. August) ein Auto in Erftstadt entwendet haben sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen stellte der Geschädigte seinen grauen Toyota am Mittwochabend (31. Juli) gegen 21.15 Uhr an der Straße "Pilgerweg" ab. Als er am nächsten Morgen gegen 6.45 Uhr zum Parkplatz seines grauen Autos zurückgekehrt sei, habe er festgestellt, dass der Wagen weg ist. Er rief die Polizei.

Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf, fahndeten nach dem entwendeten Fahrzeug und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell