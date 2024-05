LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Raub in Bahnbetriebsgebäude - Wer kennt die abgebildete Person?

Heiligenstadt (ots) - In den Nachmittagsstunden vom Dienstag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Grünewaldstraße in Heiligenstadt einen 24jährigen Mann. Dieser führte betäubungsmittelsuspekte Substanzen in Pulver- und Tablettenform mit sich, die einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Im Anschluss führten die Beamten eine Nachschau in der Wohnung des Mannes durch. ...

