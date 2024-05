Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nachbar auf mentalen Abwegen

Heiligenstadt (ots)

In den Abendstunden vom 30. April trat ein polizeibekannter 56jähriger Mann in der Albert-Schweitzer-Straße in Heiligenstadt aggressiv hervor, nachdem dieser in der Nachbarschaft handgeschriebene Zettel mit strafbaren Inhalt in diverse Briefkästen eingeworfen hatte. Im Verlauf des Einsatzgeschehens war dieser nicht zu beruhigen. Ebenso warf der streitsüchtige Bewohner Gegenstände aus der Wohnung auf die Straße. Im weiteren Verlauf wurden der Rettungsdienst und sozialpsychiatrische Dienst hinzugezogen. Dahingehend erfolgte nunmehr die Verbringung in ein Fachkrankenhaus nach Mühlhausen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell