LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Ermittlungen nach versuchtem Tötungsdelikt

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen in einer gemeinsamen Pressemeldung mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen zu den Ermittlungen in einem versuchten Tötungsdelikt in der Innenstadt von Bad Langensalza am Montagabend.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5769447

Noch am Dienstag ermittelten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft umfangreich zum Tatgeschehen. Hierbei erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 21-Jährigen. Am Mittwoch wurde am zuständigen Amtsgericht Haftantrag gestellt. Diesem wurde entsprochen. Am Mittwoch wurde der 21-Jahrige an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Der zweite Tatverdächtige wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen worden, da sich im Verlaufe der Ermittlungen kein Tatverdacht gegen ihn erhärtete.

