Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Buntmetalldiebstahl in Altenburg

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum der vergangenen drei Wochen unbefugten Zutritt in ein ehemaliges Hotel in der Schmöllnschen Landstraße. Aus dem leerstehenden Objekt wurden diverse Stromkabel demontiert und teilweise entwendet. Die Polizei in Altenburg (Tel.: 03447/471-0) hat die Ermillungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Bezugsnummer: 0274659/2023. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell