Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240806-1: Mehrere hundert Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Europäische Kontrollwoche: Geschwindigkeitskontrolle auf der B59 in Baustellenbereich

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat sich am Montag (5. August) an der europäischen Kontrollwoche beteiligt und Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße (B) 59 in Höhe Pulheim durchgeführt. Die Bilanz der Messung: Etwa jedes fünfte Fahrzeug war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Wegen umfangreicher Grünschnittarbeiten arbeiteten Fachkräfte des Straßenbauträgers fußläufig und mit Großmaschinen auf der Bundesstraße 59. Aus Sicherheitsgründen war die Baustelle vorschriftsmäßig gekennzeichnet, gesichert und die Geschwindigkeit auf 50 km/h reduziert.

Im Zeitraum von 9 bis 13 Uhr passierten fast 2.800 Kraftfahrzeuge die durch die Polizei eingerichtete Radarstelle. Insgesamt waren davon etwa 530 Fahrzeuge zu schnell und überschritten die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 km/h teilweise deutlich.

Drei Fahrer müssen nach Abzug der Messtoleranz mit einem Fahrverbot rechnen. Ein Fahrzeugführer passierte den abgesicherten Baustellenbereich mit rund 100 km/h. Ein LKW-Fahrer durchfuhr den Bereich mit seinem 40-Tonner mit 75 km/h, obwohl die Fahrbahn durch Absicherungsmaterial im Baustellenbereich so verengt war, das auf jeder Seite nur wenig Platz blieb.

Rund 350 Fahrzeugführende müssen wegen der gemessenen Geschwindigkeitsverstöße mit einem Verwarngeld rechnen. 180 Betroffene werden in den nächsten Tagen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erhalten. (he)

