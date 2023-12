Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gartenhaus im Strecktalpark aufgebrochen

Pirmasens (ots)

Zwischen dem 10.12. und dem gestrigen Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Gartenhaus am Neuen Streckweg/Strecktalpark ein. Dazu wurde zunächst das Vorhängeschloss des Zugangstores durchtrennt, um dann die Holztür des Gartenhauses komplett aus der Verankerung zu reißen. Entwendet wurden zwei Kaffeemaschinen, eine Filtermaschine und eine Senseo, im Gesamtwert von 100 Euro. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

