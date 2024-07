POL-SI: Polizei kontrollierte verdächtige Personen - es folgte Festnahme eines 39-Jährigen - #polsiwi

Siegen-Weidenau / Siegen-Geisweid (ots) - In den vergangenen Tagen ist es zu zwei Wohnungseinbrüchen in Siegen gekommen. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 13.07. - 17.07.2024 in ein Einfamilienhaus in der Weidenauer Robert-Schumann-Straße ein. Nach bisherigem Kenntnisstand öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster. Im Erdgeschoss durchsuchten sie ...

mehr