POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte beschädigen Gedenkstein - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten von Freitag auf Samstag durch Übergießen mit Farbe einen Gedenkstein und eine dazugehörige Informationstafel

Unbekannte beschädigten einen am ehemaligen Pforzheimer Güterbahnhof befindlichen Gedenkstein, welcher an die Deportation von Jüdinnen und Juden nach Gurs (Frankreich) erinnern soll. Es wurde blaue Farbe über diesen und die in der Straße Am Hauptgüterbahnhof stehende Informationstafel geschüttet. Die Technischen Diensten der Stadt Pforzheim wurden im Hinblick auf die Beseitigung der Farbe eingebunden.

Die Kriminalpolizei hat die weitergehenden Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07231 186 4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

