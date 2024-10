Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.10.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Brand an einem Fahrgeschäft auf dem Gallimarkt++Brand eines leerstehenden Gehöftes++

Leer - Brand an einem Fahrgeschäft auf dem Gallimarkt++

Am 13.10.2024 wurde gegen 15:24 der Brand eines Fahrgeschäftes an der Pferdemarktstraße gemeldet. Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass es zu einer Brandentwicklung in der Geisterbahn gekommen war. Umgehend eingesetzte Kräfte von Polizei, Feuerwehr und DRK begaben sich zur Einsatzstelle. Um die störungsfreie An-und Abfahrt von den Einsatzkräften zu gewährleisten, wurde die Groninger Straße und der direkte Einsatzbereich abgesperrt. Im Fahrgeschäft befindliche Personen wurden evakuiert. Das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden. Bei der Versorgung der betroffenen Personen vor Ort wurden elf verletzte Personen festgestellt. Davon mussten drei Personen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Diese dauern an.

Leer - Brand eines leerstehenden Gehöftes

Am 13.10.2024 wurde durch Passanten gegen 14:43 Uhr der Brand eines leerstehenden Gehöftes an der Deichstraße gemeldet. Umgehend entsandte Kräfte von Polizei und Feuerwehr fanden den Hofkomplex in Vollbrand stehend vor. Zum Zwecke der Brandbekämpfung musste die Deichstraße in der Zeit von 15:20 Uhr bis 17:00 Uhr vollgesperrt werden. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet. Die Feuerwehr ist zum Zeitpunkt dieser Meldung noch vor Ort, hat aber den Brand komplett unter Kontrolle. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und wird, sobald ein Betreten der Örtlichkeit möglich ist, die Ermittlungen vor Ort aufnehmen. Bislang wird die Schadenshöhe auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Zum jetzigen Stand dieser Meldung wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell