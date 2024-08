Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unfall zwischen Auto und Fahrradfahrerin - Kind leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagabend kam es in Melle zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte um 18:15 Uhr auf der Buerschen Straße ein PKW Daimler aus Melle mit einem 12-jährigen Mädchen aus Melle. Dabei wurde das Mädchen leicht verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-jährige Autofahrer bliebt unverletzt. Das Fahrrad wurde durch den Unfall beschädigt.

