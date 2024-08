Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Verkehrsunfall zwischen Auto und Fahrrad - Fahrradfahrer schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montag kam es in Bramsche zu einem schweren Verkehrsunfall. Um 16:35 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache auf der Sögelner Straße (Höhe Hausnummer 4) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer. Der 48-jährige Fahrradfahrer aus Rieste wurde dabei schwer verletzt. Der 21-jährige Autofahrer aus Bramsche blieb unverletzt. Der Fahrradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

