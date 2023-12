Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen/Landkreis Konstanz) Tödlicher Motorradunfall (26.12.2023)

Konstanz (ots)

Am Dienstag gegen 14:20 Uhr ereignete sich auf der L223 bei Orsingen-Nenzingen ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem eine 64-jährige Motorradfahrerin tödlich verunglückte. Der 43-jährige Fahrer eines VW Tiguan befuhr die L223 von Eigeltingen kommend und bog an der Kreuzung L223/Eigeltinger Straße nach links in Richtung Orsingen ab. Hierbei übersah er ein von Steißlingen entgegenkommendes Motorrad Suzuki. Bei der frontalen Kollision wurde die 64-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt und erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der Fahrer des VW Tiguan und seine Beifahrerin blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20´000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Die L223 war ab 18:30 Uhr wieder frei befahrbar. Neben der Polizei waren ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt sowie ein Rettungswagen im Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben. Zeugenhinweise werden an den Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter Tel. 07733 9960-0 erbeten.

