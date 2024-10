POL-LER: Hinweis in eigener Sache

PI Leer/Emden (ots) - ++Brand an einem Fahrgeschäft auf dem Gallimarkt++Brand eines leerstehenden Gehöftes++ Leer - Brand an einem Fahrgeschäft auf dem Gallimarkt++ Am 13.10.2024 wurde gegen 15:24 der Brand eines Fahrgeschäftes an der Pferdemarktstraße gemeldet. Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass es zu einer Brandentwicklung in der Geisterbahn gekommen ...

