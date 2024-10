Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 17.10.2024

Leer (ots)

++Körperverletzung durch unbekannten Hundehalter++2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis++

Körperverletzung durch unbekannten Hundehalter

Emden - Bereits am Dienstag gab es eine handfeste Streitigkeit zwischen zwei Hundehaltern. Nach dem jetzigen Kenntnisstand gerieten zunächst die beiden nicht angeleinten Hunde gegen 17:50 Uhr an der Auricher Straße aneinander. Als dann der 63-jähriger Hundehalter aus Emden beide Tiere trennen wollte, wurde dieser von dem anderen Hundehalter verbal und körperlich angegangen. Im Ergebnis bekam dieser mehrere Faustschläge ins Gesicht und zog sich eine Nasenbeinfraktur zu. Auch sein Hund erlitt eine Verletzung am Bein, die vom Tierarzt genäht werden musste. Der andere Hundehalter zog nach der Auseinandersetzung von dannen, ohne sich weiter zu kümmern. Folgende Beschreibung liegt von diesem vor: kräftige Gestalt, ca. 180 cm groß, kurze helle Haare, bekleidet mit einer orangefarbenen Bomberjacke. Dessen Hund hatte eine schwarze Fellfarbe und dürfte von der Art ein Terrier gewesen sein. Die letzte Sichtung vom Hundehalter und Hund war in der Käthe-Kollwitz-Straße. Zeugen des Geschehens oder Personen, die Hinweise zum noch unbekannten Tierhalter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

2x Fahren ohne Fahrerlaubnis

Leer - Ohne einen Führerschein zu haben war am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ein 33-jähriger Pkw-Führer aus Leer auf der Heisfelder Straße unterwegs. Bei der Kontrolle konnte er gegenüber den Polizeibeamten keinen Führerschein vorzeigen. Die Überprüfung ergab dann jedoch, dass dieser keine Fahrerlaubnis hat. Die Weiterfahrt wurde beendet und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Leer - Bei einer Verkehrskontrolle auf der Papenburger Straße mussten Polizeibeamte am Mittwochabend gegen 22:20 Uhr feststellen, dass ein 25-jährige Pkw-Führer aus Bunde seinen Pkw führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Auch hier war die Fahrt zu Ende.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell