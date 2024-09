POL-OH: Spanisches Paar samt Diebesgut aus dem Verkehr gezogen

Fulda (ots) - Heringen - Am 31.08.2024, gegen 15:45 Uhr, parkte eine 56-jährige Fahrerin eines Audi A1 auf dem REWE-Parkplatz in Heringen. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte sie einen PKW fest, der so dicht an ihrer Fahrerseite parkte, dass sie über die Beifahrerseite in ihr Fahrzeug einsteigen musste. Später konnte sie einen Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von 2000 Euro feststellen, der vermutlich von diesem ...

