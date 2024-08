Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240812-2-pdnms Zeugen nach Fahrzeugdiebstählen in Büdelsdorf gesucht

Büdelsdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht vom 10.08.2024 auf den 11.08.2024 kam es zu zwei Diebstählen von PKW in Büdelsdorf, in beiden Fällen sucht die Polizei in Rendsburg nach Zeugen oder auch Hinweisgebern.

Im ersten Fall wurde ein schwarzer BMW 730 D mit norwegischen Kennzeichen in der Straße An den Reesenbetten in Büdelsdorf gestohlen. Der Fahrzeughalter hatte sein Fahrzeug zuletzt am 11.08.2024 gegen 00.20 Uhr zuletzt am Parkort in der Straße An den Reesenbetten gesehen. Als er gegen 12 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte, stellte er fest, dass es gestohlen worden war.

Im zweiten Fall hatte der Fahrzeugbesitzer eines VW T5 sein Fahrzeug in der Straße Rosenweg in Büdelsdorf gegen 20.30 Uhr abgestellt und verschlossen, als er am nächsten Morgen gegen 07.25 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, das sein VW Bus entwendet worden war.

Wer kann Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben, wer war Zeuge des Diebstahls ?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell