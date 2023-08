Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erfolgreicher Schlag gegen Betäubungsmittelszene im Soester Süden

Bild-Infos

Download

Soest (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen des Soester Fachkommissariats im Rahmen der Ermittlungskommission "Adonis", wurden zu Beginn der letzten Woche drei Männer wegen des Handels mit Marihuana und Kokain festgenommen. Nachdem bereits seit Monaten gegen die in Soest wohnhaften Beschuldigten ermittelt wurde, erfolgten am späten Montagabend des 21. August sowie am vergangenen Mittwoch drei Festnahmen durch Spezialeinheiten. Aufgefunden und beschlagnahmt wurden im Anschluss unter anderem 5,7 Kilogramm Marihuana, 1 Kilogramm Kokain sowie 1 Liter Amphetaminöl. Aus dem Amphetaminöl lassen sich üblicherweise bis zu 3 Kilogramm Amphetamine herstellen. Die drei Beschuldigten im Alter von 24, 32 und 40 Jahren, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen alle drei Männer Haftbefehl. Zwei der drei Beschuldigten stammen aus dem Soester Süden und waren den Beamten bereits aus früheren Verfahren bekannt, nun gelang die erfolgreiche Überführung.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell