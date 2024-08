POL-NMS: 240812-1-pdnms Vollsperrung A7 Höhe Henstedt-Ulzburg nach Unfall

Rendsburg (ots) - Am 08.08.2024 gegen 22.20 Uhr wurde ein Feuer in einer leerstehenden Halle am Willy-Brandt-Platz in Rendsburg gemeldet. Das Feuer brach nach derzeitigen Stand der Ermittlungen im rückwertigen Eingangsbereich der Halle aus und sprang dann auf die Dachkonstruktion über. Die Dachkonstruktion musste wegen vorhandener Glutnester von der Feuerwehr zum Teil abgetragen werden. Bei der Halle handelt es sich um ...

mehr