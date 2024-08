Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240809-3-pdnms Geschwindigkeitskontrolle in Neumünster



Am 08.08.2024 führten die Beamten der Polizeistationen Nord und West im Rahmen der Europaweiten Roadpol-Woche eine Geschwindigkeitsmessung in der Ehndorfer Str. durch. Dabei wurde die Geschwindigkeit der stadtauswärts fahrenden Verkehrsteilnehmer durch die Messbeamten auf Höhe der Hausnummer 130 überprüft.

Sollten die fahrzeugführenden Personen, die aufgrund der nahe gelegenen Kindertagesstätte und einer Schule dort vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30km/h überschritten haben, wurden die Fahrzeuge gestoppt und durch die Kontrollbeamten auf den Geschwindigkeitsverstoß angesprochen.

Im Zeitraum von 45 Minuten wurden so 16 Fahrzeuge angehalten, nachdem die zulässige Geschwindigkeit nach Toleranzabzug um mehr als 9km/h überschritten wurde. Zwei Fahrzeugführer wurden mit dem Höchstwert von 48 km/h gemessen.

Diese erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 70EUR.

Wie schon an den vergangenen Kontrolltagen der Roadpol-Woche zeigten sich die kontrollierten Verkehrsteilnehmer überwiegend einsichtig. In Einzelfällen konnten noch Hinweise auf kleinere Fahrzeugmängel an den Autos ausgegeben werden.

