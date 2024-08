Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240809-2-pdnms Wem gehört diese Schildkröte?

Neumünster / Kappeln (ots)

Am 08.08.2024 gegen 14.30 Uhr meldete sich 22 jähriger Mann bei der Polizei, er gab an, dass er soeben eine Schildkröte in der Störstraße / Amtmannstraße in Neumünster auf der Straße gefunden habe.

Eine Streifenwagenbesatzung nahm sich der Schildkröte an und nahm diese mit zum Polizeirevier Neumünster. Der 22 jährige Mann hatte sich vorher bezüglich der Schildkröte schon informiert, hiernach handelt es sich bei der Schildkröte um eine " Gelbwangenschildkröte ", sowohl die Feuerwehr wie auch das Tierheim teilten mit, dass es sich hierbei um eine invasive Art handeln würde und sie diese Schildkröte nicht aufnehmen können.

Die Beamten am Revier gaben ihre Ermittlungen aber nicht auf und fanden schließlich in Kappeln ein Tierheim, dass die Schildkröte aufnehmen würde.

So ging die Schildkröte umgehend nochmal auf eine Reise mit dem Streifenwagen nach Kappeln, wo das Tier einem Pfleger übergeben werden konnte.

Der Besitzer der Schildkröte wird gebeten, sich direkt bei dem Tierschutzzentrum Weidefeld, Weidefelder Weg 14a in Kappeln, Tel.: 04642-987253 zu melden.

Sönke Petersen

