POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss vor Polizei geflüchtet und Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) - Zeugen beobachteten am Montag (15.07.2024), um 01:57 Uhr, wie ein bislang unbekannter Mann Kupferkabel an den Schienen zwischen den Haltestellen "Rathausplatz" und "Ludwigstraße" entwenden wollte. Die Zeugen sprachen den Tatverdächtigen an, der sofort die Flucht ergriff. Der Täter war zwischen 25 und 30 Jahre alt, hatte schwarze Haare und trug einen dunklen Vollbart. Er trug dunkle Kleidung. In ...

mehr