Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung unter Jugendlichen - Vier Polizeibeamte verletzt

Ludwigshafen (ots)

Zwischen circa zehn Jugendlichen entwickelte sich am Sonntagabend (14.07.2024, 18:43 Uhr) in der Hölderlinstraße eine handfeste Auseinandersetzung. Als die Polizei erschien versuchte der Großteil der Gruppe im Alter von 12 bis 18 Jahre zu flüchten. Zwei tatverdächtige Männer im Alter von 16 und 18 Jahren konnten fixiert werden. Während der Festnahme näherten sich zwischen 20 und 30 weitere Personen und behinderten die polizeilichen Maßnahmen. Verstärkungskräfte verhinderten eine weitere Eskalation. Die beiden 16- und 18-jährigen Tatverdächtigen mussten unter erheblichem Kraftaufwand gefesselt werden. Gegen die Maßnahmen wehrten sich die beiden Männer. Hierbei wurden vier Polizeibeamte leicht verletzt. Die 16-Jährige wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben, der 18-Jährige in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt nun den Auslöser der Auseinandersetzung und sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell