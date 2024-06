POL-FR: Feldberg: Pkw überholt trotz Gegenverkehr, Unfallflucht

Freiburg (ots) - Der am 27.05.2024 durch einen Verkehrsunfall schwer verletzte Motorradfahrer ist am 27.06.2024 in Folge seiner schweren Verletzungen verstorben. jst Medienrückfragen bitte an: Jenna Steeb Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 882-1026 freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de Twitter: ...

mehr