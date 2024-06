Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Weisweil: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer - Zeugen gesucht - Hier: Kradfahrer verstorben

Freiburg (ots)

Der am 27.05.2024 durch einen Verkehrsunfall schwer verletzte Motorradfahrer ist am 27.06.2024 in Folge seiner schweren Verletzungen verstorben.

