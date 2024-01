POL-DO: Nach mehreren Aufbrüchen: Taxifahrer stellen Tatverdächtigen zur Rede

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0081 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund In einem Mehrfamilienhaus am Steinwertweg in Dortmund-Brackel ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (21. Januar) zu einem Tötungsdelikt gekommen. Die Polizei Dortmund konnte noch am Tatort einen Tatverdächtigen (32, zuletzt wohnhaft in Dortmund) ...

