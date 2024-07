Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Kupferdiebstahl erwischt und geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Zeugen beobachteten am Montag (15.07.2024), um 01:57 Uhr, wie ein bislang unbekannter Mann Kupferkabel an den Schienen zwischen den Haltestellen "Rathausplatz" und "Ludwigstraße" entwenden wollte. Die Zeugen sprachen den Tatverdächtigen an, der sofort die Flucht ergriff. Der Täter war zwischen 25 und 30 Jahre alt, hatte schwarze Haare und trug einen dunklen Vollbart. Er trug dunkle Kleidung. In unmittelbarer Nähe stellte die Polizei einen Transporter fest, der mit Kupferkabel beladen war. Die Polizei beschlagnahmte den Transporter und ermittelt derzeit, ob ein Zusammenhang zur Tat besteht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell