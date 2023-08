Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mannheim (ots)

Der 44-jährige Fahrer eines Dacia befuhr am frühen Mittwochmorgen gegen 06.00 Uhr die Sandhofer Straße in Richtung Luzenberg. Beim Abbiegen in die Werkseinfahrt einer dortigen Firma übersah er einen entgegenkommenden Motorrollerfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 39-jährige Piaggio-Fahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Er kam zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 8.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell