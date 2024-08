Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240809-5-pdnms Feuer in leerstehender Halle in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am 08.08.2024 gegen 22.20 Uhr wurde ein Feuer in einer leerstehenden Halle am Willy-Brandt-Platz in Rendsburg gemeldet.

Das Feuer brach nach derzeitigen Stand der Ermittlungen im rückwertigen Eingangsbereich der Halle aus und sprang dann auf die Dachkonstruktion über. Die Dachkonstruktion musste wegen vorhandener Glutnester von der Feuerwehr zum Teil abgetragen werden.

Bei der Halle handelt es sich um eine leerstehende ehemalige Kegelhalle welche seit ca. 10 Jahren leer steht. Im Laufe der Jahre hielten sich regelmäßig Personen ohne festen Wohnsitz in der Halle auf. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich jedoch keine Personen in der Halle auf, es gab keine Verletzten.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr Rendsburg gegen 02.50 Uhr gelöscht werden.

