Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmitteilungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (02.09.), gegen 13.15 Uhr, befuhr die 49-jährige Fahrerin eines Seat Alhambra die Abfahrt B62 aus Richtung Frankfurter Straße kommend in Richtung Berliner Straße. Sie wollte nach rechts in die Berliner Straße in Richtung Innenstadt abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt bremsen. Dies übersah die 19-jährige Fahrerin eines Pkws hinter ihr und fuhr auf das Fahrzeug der 49-Jährigen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (02.09.), gegen 16.05 Uhr, parkte die 62-jährige Fahrerin eines VW Polos auf einem Parkplatz direkt vor der Arztpraxis in der Hauptstraße in Sorga. Sie wollte rückwärts auf die Straße ausparken, als sie einen herannahenden Lkw feststellte. Daraufhin wollte sie dem Lkw ausweichen, kam dabei von der Fahrbahn ab und touchierte eine Hauswand mit der Stoßstange hinten links. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Wildunfall

Haunetal. Am Dienstag (03.09.), gegen 8 Uhr, befuhr die 36-jährige Fahrerin eines Mercedes Smart die K46 von Langenschwarz kommend in Richtung Wehrda, als nach derzeitigen Erkenntnissen plötzlich ein Hirsch die Fahrbahn querte. Sie wich daraufhin aus, kam von der Fahrbahn ab und auf der Seite liegend zum Stillstand. Sie wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (03.09.), gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Lkw-Fahrer aus Burghaun die Straße "An der Haune" und passierte die Einfahrt zur Zulassungsstelle. Aus dieser Einfahrt fuhr eine 27-jährige Mercedes-Fahrerin aus Vellmar und missachtete den vorfahrtsberechtigten 56-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro.

Motorradunfall

Haunetal. Am Dienstag (03.09.), gegen 19.25 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines Motorrads die K46 aus Richtung Langenschwarz kommend in Richtung Wehrda. Er kam in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 18-Jährige kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Unfall mit Traktor

Ludwigsau. Am Dienstag (03.09.), gegen 20.50 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Bad Hersfeld mit einem Traktor und angehängter "Egge" die Hersfelder Straße. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau und ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld hatten ihre Fahrzeuge am Fahrbahnrand abgestellt. Beim Vorbeifahren mit dem Traktor touchierte der Jugendliche die abgestellten Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 13.100 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

