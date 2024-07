Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Snackautomat beschädigt und Ware entwendet

Schwerte (ots)

Am Sonntag (14.07.2024) haben zwischen 01.35 Uhr und 02.55 Uhr zwei bislang unbekannte Täter verursacht, gewaltsam einen Snackautomaten in Schwerte an der Schützenstraße, in Höhe der Kreuzung am Ostentor, aufzubrechen.

Entwendet wurden Waren, die in dem Automaten hinterlegt waren. Um was es sich dabei genau handelt, steht bis jetzt nicht fest.

Zeugen konnten mitteilen, dass es sich bei den beiden Tatverdächtigen um folgende Personen handeln soll:

- Männlich - Europäisch - Zwischen 20 und 30 Jahre alt - Grauer sowie schwarzer Kapuzenpullover - Weiße/hellgraue Jogginghose sowie blaue Jeans - Schwarze Schuhe sowie schwarze Sneaker

Weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02304-921-3320, 921-0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell