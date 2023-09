Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Retzen. Von Fahrbahn abgekommen und auf dem Dach gelandet.

Lippe (ots)

Am späten Mittwochabend (27.09.2023) kam ein junger Autofahrer in Retzen von der Fahrbahn ab. Der 18-Jährige aus Leopoldshöhe fuhr gegen 23.10 Uhr mit seinem Honda Civic auf der Papenhauser Straße in Richtung Retzen, als er in einem Kurvenbereich aus unbekannten Gründen ins Schleudern geriet. Zunächst kam er nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dort mehrere junge Bäume und Sträucher. Anschließend wurde er nach rechts von der Fahrbahn geschleudert, überschlug sich und landete auf dem Dach auf einem angrenzenden Feld. Der Honda war komplett zerstört und musste abgeschleppt werden. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen, ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Es entstand ein geschätzter Schaden von insgesamt rund 7000 Euro.

