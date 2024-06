Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vandalismus

Haßloch (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (21. Juni) zeigte die Gemeindeverwaltung Haßloch eine Sachbeschädigung an einer öffentlichen Toilettenanlage an. Am Jahnplatz rissen Unbekannte den Seifenspender aus der Wand und beschädigten dabei auch den Fliesenspiegel. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell