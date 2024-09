Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Heringen - Am 31.08.2024, gegen 15:45 Uhr, parkte eine 56-jährige Fahrerin eines Audi A1 auf dem REWE-Parkplatz in Heringen. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte sie einen PKW fest, der so dicht an ihrer Fahrerseite parkte, dass sie über die Beifahrerseite in ihr Fahrzeug einsteigen musste. Später konnte sie einen Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von 2000 Euro feststellen, der vermutlich von diesem Fahrzeug verursacht wurde.

Bad Hersfeld - Am 02.09.2024, gegen 13:15 Uhr, befuhr eine 49-jährige Fahrerin eines Seat Alhambra die Abfahrt der B 62 aus Richtung Frankfurter Straße kommend in Richtung Berliner Straße. Sie wollte nach rechts in die Berliner Straße in Richtung Innenstadt abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah offensichtlich eine 19-jährige Fahrerin eines anderen PKW und fuhr auf den Seat auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

Bad Hersfeld - Am 02.09.2024, gegen 16:05 Uhr, parkte eine 62-jährige Fahrerin eines VW Polo auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Sorga. Beim Ausparken kam es zu einem Fahrfehler und das Fahrzeug stieß gegen eine Hauswand. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

Haunetal - Am 03.09.2024, gegen 08:00 Uhr, befuhr eine 36-jährige Fahrerin eines Mercedes Smart die K46 von Langenschwarz in Richtung Wehrda, als plötzlich ein Hirsch von rechts die Fahrbahn kreuzte. Beim Ausweichmanöver geriet das Fahrzeug zunächst in den Straßengraben und kippte anschließend auf der Fahrbahn auf die Seite. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Heringen - Am 03.09.2024, gegen 10:35 Uhr, rangierte der 62-jährige Fahrer eines Toyota Yaris in der Bornbergstraße in Heringen und stieß dabei gegen einen geparkten PKW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Bad Hersfeld - Am 03.09.2024, gg 15:50 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Fahrer aus Burghaun die Straße "An der Haune" und passierte die Einfahrt zur Zulassungsstelle. Aus dieser Einfahrt fuhr eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Vellmar und missachtete dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro.

Haunetal - Am 03.09.2024, gegen 19:25 Uhr, befuhr ein 18-jährige Fahrer eines Motorrads die K46 aus Richtung Langenschwarz kommend in Richtung Wehrda. Er kam in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Ludwigsau - Am 03.09.2024, gegen 20:50 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Bad Hersfeld mit einem Traktor und angehängter "Egge" die Hersfelder Straße. Dabei streifte er zwei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld, Kehl

